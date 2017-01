Clooney sposo: celebra Veltroni

12:17 - C'è la data (lunedì 29), c'è il luogo (Venezia, Aman Canal Grande) e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ci saranno anche loro, i futuri sposi: George Clooney e Amal Alamuddin. Ormai, non bisogna far altro che scoprire chi celebrerà il rito, chi farà da ufficiale di stato civile. Anzi no, lo si conosce già. Secondo quanto scoperto nelle ultime ore, George, per il giorno più importante della sua vita, ha chiamato Walter Veltroni.



Clooney e Veltroni sono amici dal 2009, da quando l’attore, a Roma per la presentazione di un film, incontrò per la prima volta l'ex sindaco della Capitale. Ora, a distanza di cinque anni, la star di Hollywood ha deciso di sposarsi proprio in Italia, e così è partita la caccia a tutte le pratiche che circolano tra Cà Farsetti, Stato Civile, Ufficio Matrimoni ecc. Ed ecco che è stata scoperta una documentazione in cui vi è una richiesta in favore di Walter per poter celebrare il matrimonio tra George e la bella avvocatessa libanese-britannica Amal Alamuddin. La data del 29 settembre è confermata. Il matrimonio si svolgerà in una sede blindatissima, ma il bel George arriverà a Venezia tre giorni prima per ricevere ed intrattenere gli ospiti in arrivo con ricevimenti off-limits di cui ancora si sa pochissimo.