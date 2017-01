Claudia Romani, una verticale tutta curve

10:37 - Una verticale... che è tutta curve sexy e piccanti. Claudia Romani inverte i lati e si mette a testa in giù, lato B in alto in una posa da seducente ginnasta su una tavola da surf. La conturbante modella aquilana trapiantata a Miami aggiorna il suo profilo Instagram con una serie di scatti ad altissimo tasso di eros.

Claudia collabora con il fidanzato Kevin Gleizes, che disegna paddle boards, kites e altri attrezzi sportivi da mare. E la sua collaborazione si rivela davvero preziosa. Chi non sarebbe invogliato a provare l'ebrezza di cavalcare un'onda dopo aver visto la procace modella provocantemente attaccata alla tavola da surf?



E infatti la Romani sfoggia tutte le sue grazie e le sue curve avvenenti posando in varie posizioni da surfista sexy. Non mancano poi gli scatti ad hoc per mostrare il lato B, fiore all'occhiello, anzi sul fondoschiena, della seducente modella. Di questi Claudia ne regala una serie infinita, ce n'è per tutti i gusti e in tutte le angolazioni, per non perdere nemmeno un dettaglio importante.