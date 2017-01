Claudia Romani, un belfie sexy per il 4 luglio

10:36 - Un belfie super sexy per il 4 luglio. Claudia Romani fa la prova "abito" per l'atteso giorno dell'Indipendenza americana: "Choosing what to wear on 4th July!!! this one? #swimsuit #onepiece #usa #flag #4thjuly #independenceday". Cosa indossare? Si chiede la modella abruzzese... Ma la scelta è stata già fatta: un costume intero bianco con tanto di bandiera a stelle e strisce sul davanti e lato B quasi scoperto.

Lo scatto "da dietro" o belfie, come ormai è di moda definirlo in Rete, è d'obbligo. Soprattutto se si è in possesso di curve procaci e conturbanti come quelle della sexy Claudia. Che nelle foto successive mostra anche l'altro lato del suo fisico da schianto, un seno esplosivo e intrigante. Lo sfoggio social delle sue grazie è la sua attività preferita, meglio se poco vestita o con micro bikini e costumi inguinali indosso a sottolineare forme che lasciano a bocca aperta. Il 4 luglio si avvicina Claudia Romani è pronta, sulla spiaggia di Miami, dove vive, c'è da aspettarsi una festa dai toni piccanti.