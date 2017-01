Claudia Romani regina del "belfie" sexy

11:21 - Regina del "belfie" ma con altri lati molto interessanti. Claudia Romani guida l'esercito delle fanatiche del selfie al lato B e conquista la pole position in quanto a tasso di eros dei suoi autoscatti social. La bella modella aquilana però ha anche molto altro da mostrare ai fan.

Sembra che la principale attività quotidiana dell'avvenente modella di origini abruzzesi emigrata a Miami, consista nel posare per poi postare su Instagram. E i risultati sono da dieci e lode. Claudia Romani possiede curve prorompenti e decisamente ad effetto. Lato B e décolleté prosperoso i suoi fiori all'occhiello. Perché non fotografarsi in tutte le pose possibili allora per valorizzare ciò che Madre Natura e.. qualche ritocchino, le ha dato in dono?