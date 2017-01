Claudia Romani, il suo "selfie" al lato B

11:12 - Il suo lato B non è certo un segreto. Immortalato dai paparazzi di Miami o da lei stessa, il sedere di Claudia Romani è sicuramente un soggetto gettonato. Eppure la modella abruzzese riesce sempre a trovare nuovi spunti per stuzzicare i suoi follower. Come per questo scatto: via la minigonna, il selfie oggi si scatta direttamente in lingerie.

Coperto solo da una striminzita brasiliana di pizzo dall'intrigante gioco di lacci, la Romani fa la maliziosa e regala uno scatto che rispecchia la moda del momento, soprattutto negli States. Da Kim Kardashian a Kelly Brook, il selfie al lato B spopola. Lei, che sicuramente non ha nulla da invidiare alle celebrities più famose, segue la moda apostrofando "Italians do it better". Il che, visto lo scatto, probabilmente è vero.



Attivissima sui social, la modella si diverte ad intrattenere i suoi fan postando foto piccanti. Con la scusa di mostrare i suoi outfit spesso immortala i dettagli più sexy del suo corpo. Spazio al décolleté dunque, avvolto in magliette di pizzo o in triangolini striminziti, ma anche ad abitini stretch che sottolineano le curve bombastiche. Senza dimenticare le gambe: i tacchi altissimi sono d'obbligo se la mini è inguinale.