Claudia Romani, il lato sexy del calcio

12:06 - Qualche giorno fa incoraggiava la sua squadra del cuore, il Milan, con una canotta super sexy rossonera, adesso riecco Claudia Romani in spiaggia a Miami mentre palleggia in costume rosa e fascia nera sui fianchi con un brazuca, il pallone dei Mondiali 2014... Il lato piccante del calcio.

La modella abruzzese sfoggia il suo fondoschiena mozzafiato e i paparazzi non hanno ... obiettivi che per lei. Consapevole dell'appeal del suo lato B Claudia non perde occasione per metterlo in mostra e il binomio con il calcio è quello che le si addice di più. Sulla spiaggia di Miami la bella brunetta aquilana palleggia con tanto di scarpette e calzettoni neri con un brazuca, il pallone ufficiale dei Mondiali brasiliani di calcio, di cui sarà una supporter. Ma più che sulla palla gli occhi sono puntati su altre curve altrettanto rotonde e molto bollenti. Una gran bella distrazione per gli amanti del calcio e del forme!