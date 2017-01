Claudia Romani, forza Milan

13:24 - Una micro canotta con i colori rossoneri, che copre a malapena il prosperoso seno, piercing all'ombelico e un paio di slip sexy, che ben evidenziano il lato B tonico e scultoreo. Claudia Romani posta una serie di scatti di buon auspicio per la sua squadra del cuore, il Milan, impegnata in Champions contro l'Atletico Madrid.

La sexy modella aquilana, tutta curve e fascino mediterraneo, non ha mai nascosto la sua fede rossonera e più volte ha regalato scatti mozzafiato in onore della sua squadra, come questi ultimi, che sembrano essere davvero di buon auspicio per gli uomini di Seedorf . "Forza Milan", cinguetta la bella abruzzese ormai di casa in America. Qualunque sia il risultato della partita di Champions e dello stesso Campionato italiano, comunque, nessuno potrà mai negare che avere una supporter così, è già un bel successo.