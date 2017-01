Claudia Romani, "formosa e tutta curve"

12:21 - "Sono formosa e a favore delle curve". Claudia Romani si descrive così a Tgcom24, anche se con un corpo come il suo le parole non servono: gli scatti che arrivano da Miami, dove vive, parlano da soli. Aquilana "emigrata" in America, la modella si racconta e svela perché preferisce non posare mai completamente nuda ma con tacchi e minigonna...

Da abruzzese doc come sei finita a “sfilare” sulla spiaggia di Miami?

La mia storia è un po' particolare... Dopo il Liceo Linguistico, mi sono trasferita a Copenhagen per studiare! Sono stata scoperta da un talent scout: da lì sono andata a Londra. Dopo 8 anni al freddo mi sono concessa una vacanza a Miami e... mi sono innamorata di questo posto! Lavoro come modella e lavoro per la TV Latina.



Possiamo dire che sei naturalizzata americana e che l’Italia non ti “recupererà” più?

Ho una Green Card e lavoro qui, ma spero di poter tornare più spesso!



Negli scatti che arrivano da Miami di te in spiaggia metti in mostra curve perfette e sexy. Cosa fai per mantenerti così in forma?

Sono formosa e a favore delle curve! Sono vegetariana da sempre!!! Vado in palestra un'ora al giorno, cammino molto e nuoto in piscina...



Nella tua carriera di modella per chi hai posato?

FHM, Maxim, Samsung, Toyota, D & G, Cosmopolitan, Moore, Daily Mail, Daily Mirror, Corriere dello Sport, Gazzetta ecc ecc...



Hai mai fatto servizi completamente nuda? Saresti disposta a farli?

No... preferisco lasciare qualcosa all'immaginazione.



Sei fidanzata?

Sì, da due anni con lo sportivo e fondatore/designer di www.kustomcompanies.com, Kevin Gleizes. Collaboriamo anche sul lavoro, lui si occupa della parte sportiva... disegna paddle boards, kites ecc mentre io curo la parte life-style e fashion.



Cosa pensa il tuo ”lui” della tua professione?

Supporta quello che faccio e, come ho detto, collaboriamo per alcune cose! Abbiamo molti piani per il futuro, e vorremmo, anche tramite i nostri video, (www.facebook.com/kustomproduction) fare conoscere la nostra vita a Miami e le esperienze che abbiamo la fortuna di vivere.



Cosa ti piacerebbe fare nella vita? Hai sogni nel cassetto?

Quello che faccio. TV, foto.. e inoltre avere una mia linea di prodotti... E presto inizierò a scrivere un blog tutto mio. Un programma di viaggi sarebbe un sogno. E spero di poter creare un nome che mi permetta di aiutare gli animali in difficoltà.



Qual è il tuo più grande rimpianto? C’è qualcosa che avresti voluto fare e che non hai potuto?

Avrei potuto fare molte cose diversamente ma... No regrets!



La parte del corpo di te che ti piace di più e l’aspetto caratteriale che più apprezzi di te.

Mi piace l'essere femminile... e l'essere assolutamente determinata. Vorrei avere più facilità a restare in forma (è un continuo work in progress) e non essere troppo perfezionista.



Il capo di abbigliamento che non deve mai mancare nel tuo guardaroba...

Tacchi e minigonne.



E infine... Qual è il tuo motto nella vita?

Always be yourself and follow your dreams!