Claudia Romani festeggia il compleanno sedere all'aria a Miami

11:46 - "I started to celebrate at 6pm, which is midnight Italian time! #birthdaygirl#birthdaywishes #birthdayballoon", cinguetta Claudia Romani, che compie 32 anni e comincia a festeggiare il suo compleanno alle 6 del pomeriggio, ora della Florida, ovvero mezzanotte in Italia, il suo Paese d'origine. Sulla spiaggia di Miami anche il palloncino smile non resiste al suo lato B.

Il fondoschiena della sexy modella abruzzese è un capolavoro e Claudia non fa nulla per nasconderlo. Come si fa con le opere d'arte la Romani lo mette in mostra, sfoggiandone tutte le angolazioni più intriganti. Pubblicamente esposto in tanga o perizoma sulla sua passerella preferita, la spiaggia di Miami, oppure velato da trasparenze maliziose e da mini gonne inguinali in strada o in casa. Claudia ha sicuramente una marcia in più e con quel lato B scultoreo i paparazzi vanno in visibilio.