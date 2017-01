Claudia Pandolfi, sexy e maliziosa ventenne

11:33 - Il volto pulito, velato dall'intrigante malizia di una ventenne, bella, sexy e seducente. Dalla scatola dei ricordi ecco riemergere questi scatti mozzafiato di Claudia Pandolfi datati 1995 e firmati Bruno Oliviero. La star del piccolo schermo, talentuosa attrice, oggi alla soglia dei 40 anni, posa in sottoveste o coperta solo da un lenzuolo sfoggiando tutta la sua bellezza e femminilità.

Doti che le valsero nel 1991 le posizioni finali sul palcoscenico di Miss Italia. E che gli scatti di Oliviero mettono in risalto, curve morbide e perfette, volto dolce e ammiccante. E' così che comincia la sua carriera di attrice, fino a quando nel 1998 "Un medico in famiglia" la consacra alla popolarità nazionale nelle vesti di Alice Solari. Claudia diventa una vera e propria star della fiction, ruolo che le resta attaccato anche grazie alla serie Mediaset "Distretto di Polizia", dove è Giulia Corsi, e a "Il tredicesimo apostolo", ma che la brava Pandolfi riesce col tempo a scrollarsi di dosso mostrando tutto il suo talento d'attrice anche sul grande schermo e a teatro. E così eccola protagonista insieme a Valerio Mastandrea de "La prima cosa bella", film di Paolo Virzì e nel 2010 nel film "Figli delle stelle" di Lucio Pellegrini, e "Sulla strada di casa", regia di Emiliano Corapi. Fino al 2012 quando vince il Premio Anna Magnani come miglior attrice protagonista al Bif&st di Bari per il film "Quando la notte" di Cristina Comencini. Eclettica e piena di risorse Claudia è anche voce di controcanto in una canzone nel disco La vista concessa dell'ex compagno Roberto Angelini e poi regista di video clip. In amore ha tenuto testa nei rotocalchi con il suo matrimonio lampo di un mese con l'attore Massimiliano Virigili nel 1999, lasciato per Andrea Pezzi. Con Roberto Angelini con cui è stata legata dal 2000 al 2010, ha avuto un figlio Gabriele, nato nel 2006, mentre attualmente è insieme al collega Marco Cocci.