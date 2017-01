Claudia Pandolfi, nuovo amore... mano nella mano

10:48 - Cupido ha (ri)bussato alla sua porta proprio in prossimità della festa di San Valentino e Claudia Pandolfi sembra nuovamente innamorata. Mano nella mano cammina per le vie di Roma, accanto ad misterioso compagno, bruno, alto e con la barba, che l'abbraccia teneramente. L'attrice sorride, saluta i fotografi... dell'ex Marco Cocci non si sa più nulla da mesi.

A settembre l'attore era stato pizzicato dai paparazzi a baciare una misteriosa moraetta. La relazione tra lui e Claudia Pandolfi durava da due anni ormai. Da allora però sulla loro love story, incrinata da questo episodio, non si era più saputo nulla. E adesso ecco ricomparire la bella attrice sorridente e felice accanto ad un altro uomo, con il quale l'intimità sembra più che da flirt occasionale. I due infatti appaiono molto complici e affiatati, come se la la loro relazione fosse consolidata da tempo. Sarà la volta buona per la Pandolfi?