Claudia Pandolfi e Vanessa Gravina in topless

10:18 - Giochini erotici, topless e toccatine. Da Miami a Ponza, le attrici italiane si scatenano in un balletto bollente sulla spiaggia regalando siparietti a luci rosse. Claudia Pandolfi, 39 anni, si mette a nudo con il fidanzato Marco De Angelis, produttore supertatuato: lui le palpa il fondoschiena e lei si spoglia in acqua. Per Vanessa Gravina, invece, un topless sotto la doccia, come mostrano le foto di Novella 2000.

La Pandolfi tornerà sul piccolo schermo in autunno con la nuova fiction Romanzo Siciliano, intanto si gode le vacanze Oltreoceano con Marco, conosciuto sul set del Tredicesimo apostolo. Fisico asciutto e curve scolpite, Claudia si lascia pizzicare il lato B prima di immergersi nel mare. In acqua poi finisce per mostrare il seno nudo.



Seno al vento anche per Vanessa Gravina, 40 anni. L'attrice in tv con una fiction dedicata alle suore, in vacanza regala riprese davvero scottanti. Con il compagno Domenico Pimpinella si lascia andare a baci appassionati, coccole e grandi risate. Poi sotto la doccia si toglie il bikini e mostra uno spogliarello invidiabile.