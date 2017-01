Claudia Gerini-Federico Zampaglione, che vacanza piena di passione!

11:02 - Nove anni insieme e non sentirli. Per lo meno, non sul fronte "passione". Claudia Gerini e Federico Zampaglione in vacanza ad Arbatax, Sardegna, insieme alle piccole di casa, si lasciano andare a siparietti bollenti. Il cantante allunga le mani sulle forme della compagna, tra baci e abbracci ad alto tasso erotico. Non mancano nemmeno i momenti divertenti, con l'attrice impegnata nella danza del ventre...

Una scena davvero bollente quella immortalata dai paparazzi del settimanale "Donna al Top" che mostrano la coppia più unita che mai. Insieme a loro la figlia Linda di 4 anni e Rosa, di 10, nata dalla precedente relazione dell'attrice con Alessandro Enginoli. "Mi prendo sempre qualche mese di pausa tra un film e l'altro - aveva raccontato la Gerini in una recente intervista - così da dare alle mie figlie un po' di tempo 'fisso'". In effetti, a giudicare dalle foto, insieme i quattro sembrano divertirsi molto, soprattutto quando l'attrice si lascia andare ad un'improvvisata danza del ventre. Bikini bianco e occhialini, Claudia "recita" perfettamente la sua parte, tra le risate delle bimbe e del compagno.



La Gerini, però, sa bene che per tenersi stretta l'uomo che ama deve dedicarsi anche a lui, così eccoli in un teta-à-tete pieno di passione. Lontano dalle bambine i due si abbracciano, si coccolano, si sfiorano... Lei prima si tocca la pancia, poi si lascia prendere in quello che sembra essere un bacio davvero focoso. Complice il due pezzi succinto e malizioso, Zampaglione non sa più dove mettere le mani e, nel dubbio, "tasta" tutto!