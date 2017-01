Claudia Galanti sul lettino sembra... nuda!

12:28 - "My kiss just for u - Il mio bacio solo per voi" cinguetta Claudia Galanti mentre regala il solito selfie bollente ai suoi follower. Distesa sul lettino, pancia sotto e lato B in bella vista, la showgirl si diletta ad infuocare gli animi sui social... Complice il costume dal colore spento che si confonde con l'abbronzatura. Così, a prima vista, Claudia sembra nuda... E il topless, per un momento, passa in secondo piano.

Claudia stuzzica mentre mostra tutto lo splendore dalla sua personale "Dolce vita". Vacanze tra Ibiza e Formentera, pranzi con le amiche, relax in barca e tanto divertimento. Perché, come giustamente cinguetta anche lei, "Sexy girls having fun" e lei questo motto lo prende molto sul serio... Selfie mozzafiato, camicette senza reggiseno, sguardi provocanti e pose che mettono in risalto il fisico perfetto nonostante le tre gravidanze.



Rientrata da uno shooting a Bari per la sua nuova linea di vestiti la Galanti riprende posto sul lettino, per l'ennesimo ritocco ad un'abbronzatura già fin troppo perfetta. Mentre i fan continuano a sognare con i suoi scatti... Ad alto tasso erotico.