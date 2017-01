Claudia Galanti, sotto la camicetta...niente

11:16 - Claudia Galanti vive in vacanza. Tra Formentera, Ibiza, Porto Cervo e mete esotiche, la showgirl paraguaiana delizia i suoi fan con foto in bikini e scorci sul suo lato B. Lei, però, è sexy anche quando è vestita. Complice una camicetta di seta e l'assenza di biancheria, il décolleté di Claudia è in primo piano anche quando è... "coperto".

In compagnia delle amiche di sempre, Aida Yespica e Raffaella Zardo, la Galanti regala uno scatto ad alto tasso erotico. Il seno libero si intravede appena dalla scollatura della camicetta, quel tanto che basta per scatenare i commenti dei suoi follower. Sensuale e provocante, la showgirl è sempre più disinibita, orgogliosa delle sue forme e della sua bellezza.



Nonostante la sua vita mondana sia piuttosto impegnativa la showgirl non dimentica il suo ruolo da mamma. Così, tra un selfie in costume in compagnia di Tal, due tiri a pallone con Liam e una coccola sul divano, la paraguaiana non perde occasione di mostrare la sua vita perfetta. Non solo. Nemmeno quando è in compagnia dei suoi tre bambini Claudia si dimentica di essere una donna sexy, anzi. Shorts inguinali, abitini succinti e gambe in primo piano sono il dress code perfetto per un pomeriggio di giochi. Guardare per credere.