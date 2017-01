Claudia Galanti single e più sexy che mai

11:52 - Con il compagno Arnaud Mimram, padre dei suoi tre figli, è in crisi. “Sono single - ha dichiarato lei stessa qualche giorno fa - Ci siamo presi una pausa”. E così Claudia Galanti volta pagina. Niente lacrime e disperazione, ma qualche scatto consolatorio in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Scollatura vertiginosa che lascia intravedere il seno nudo e le gambe sinuose. E uno sguardo che pare dire: “Mimram, guarda cosa ti sei perso”.

Cinguetta in una mise ultrasexy e si fa fotografare più bella che mai. I problemi di coppia restano in casa, come lei stessa ha dichiarato: “Ho sempre vissuto per l'amore. Per ora nutro quello per i miei figli e voglio essere giudicata solo tra le mura domestiche”. Fuori casa si presenta sensuale con abiti da femme fatale e aria intrigante. I follower apprezzano e al suo ex non resta che ammirare.