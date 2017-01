10 settembre 2014 Claudia Galanti, single e contenta alla festa di compleanno di Tommaso Buti Abito bianco con trasparenze, sorrisi e tanta felicità... L'ex Arnaud Mimran, papà dei suoi bambini, è un ricordo lontano Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - Radiosa, sorridente, felice. Un abito bianco dalle trasparenze audaci e tanta voglia di divertirsi... Lontano da chi le aveva promesso una felicità eterna e ha disatteso le sue aspettative. Claudia Galanti ritorna alla "dolce vita" e debutta da single alla festa di compleanno di Tommaso Buti. Anche se si vocifera che ci sia del tenero con il festeggiato...

In compagnia delle amiche di sempre, da Raffaella Zardo ad Alessandra Garry, la Galanti si è già ripresa dalla fine del suo amore con l'imprenditore Arnaud Mimran, padre dei suoi tre bambini. Niente più lacrime per lei - anche se non sembra averne mai versate - ma solo feste e serenità, come si evince dal suo profilo social. A Firenze per due eventi distinti, Claudia ha cinguettato solo frasi felici e piene di positività. Alcune, a onor di cronaca, anche parecchio romantiche come quella postata insieme ad una foto che la ritrae bellissima: "Oh no. Don't smile. You'll kill me. I stop breathing when you smile - Non sorridere. Mi uccidi. Smetto di respirare quando respiri". Che con Buti ci sia qualcosa di più di un'amicizia ancora non è dato saperlo anche se pare che la rissa al Billionaire fosse nata proprio per causa sua.



Quel che è certo è che l'imprenditore ha la fama da playboy e che per il suo compleanno ha dato una festa spettacolare. Novanta amici arrivati da tutto il mondo si sono riuniti al Giardino dell'Orticultura, completamente illuminato di candele, di Firenze. Una festa all'altezza del festeggiato. Così come gli ospiti: da Eva Cavalli a Alberto Moretti con la moglie Vanessa Zoppas, fino allo stilista Ermanno Scervino. Non mancava nessuno... Chissà se Claudia si è messa a fare già gli onori di casa...