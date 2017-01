22 settembre 2014 Claudia Galanti, scollatura e spacco da levare il fiato... e Tommaso Buti le sta... dietro Alla Fashion Week di Milano è lei la più sexy, prima in versione single, poi accompagnata... a distanza Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:30 - Stacco di coscia da vertigini e décolleté ad alto tasso erotico, Claudia Galanti non perde occasione per apparire, sexy e seducente, ad ogni appuntamento mondano. Eccola in versione femme fatale al gran Galà Amfar insieme ad altre bellissime dello showbiz. Capelli lisciati, vestitino nero lungo e una scollatura da far girare la testa. Sola... ma non single.

Nello stesso giorno infatti la bella modella paraguaiana ha partecipato alla sfilata di Roberto Cavalli durante la Milano Fashion Week. Cambio look per l'evento modaiolo, stavolta in pantaloni tigrati e "frangiati" e camicetta di seta, con accompagnatore, ovvero Tommaso Buti... a seguito. A seguito letteralmente, visto che l'imprenditore, ormai ufficializzato come il suo nuovo fidanzato, dopo la fine della sua relazione con Arnaud Mimran, ha camminato a debita distanza da lei per tutto il tempo in cui i paparazzi si sono dati da fare per immortalare la sensuale showgirl. Insomma il buon Tommaso le sta dietro... in tutti i sensi. E lei intinto continua a fare la prima donna.