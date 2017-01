Claudia Galanti saluta la Sardegna in topless

10:52 - "Bye Bye Sardinia" cinguetta Claudia Galanti dal lettino. Per salutare "il posto più bello del mondo", la showgirl regala uno scatto davvero piccante. Lato B in primo piano e niente pezzo sopra del costume, prima di volare a Montecarlo la paraguaiana si concede l'ultimo topless dell'estate e lo condivide con i suoi fan...

Non è certo il suo periodo migliore ma la Galanti risponde con il sorriso e con le sue solite pose da diva. I rumors danno la sua love story con Arnaud Mimran al capolinea, complice un nuovo uomo che avrebbe fatto perdere la testa alla bella showgirl. I diretti interessati non parlano ma non si mostrano nemmeno insieme. L'imprenditore era da solo in Corsica con i bambini mentre la Galanti si circondava dell'affetto delle amiche di sempre in Sardegna, scattando selfie dove non sembrava mai particolarmente affranta...



Dopo essersi concessa l'ultima tintarella "piccante" Claudia è volata a Montecarlo. Smessi i panni della femme fatale si è dedicata a fare la mamma. Insieme a lei, infatti, ci sono i suoi bambini, a cui amorevole racconta delle storie... Di Mimran, ancora una volta, non c'è traccia...