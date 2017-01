Claudia Galanti, pancione a -11 giorni dal parto

10:56 - "9 months pregnant. CI Siamo quasi - 12 days !!!! Principessa in arrivo ... Strike the pose", Claudia Galanti mostra il suo pancione nudo, jeans a vita bassa e camicetta legata sotto il seno. La piccola Carolina Sky nascerà il 21 marzo e la modella paraguaiana è sempre più sexy.

Con la vita che conduce del resto non può che essere così. A scorrere gli scatti postati su Instagram si ha proprio l'impressione che la bellissima e affascinante Claudia non abbia alcuna preoccupazione che possa in qualche modo imbruttirla. Eccola mentre is fa massaggiare, mentre passeggia con il piccolo Liam, in abito da sera davanti allo specchio, mentre fa il bagno nel latte o guarda serena attraverso un vetro i suoi figli giocare nella piscina sotto alla sua cucina.



Già madre di Liam Elijah e Tal Harlow e compagna amorevole dell'imprenditore Arnaud Mimran, la splendida Galanti diventerà presto anche una bellissima moglie. A settembre infatti sarebbe previsto l'altare anche per lei. E le premesse perché si tratti di un matrimonio in pompa magna ci sono tutte.



Per ora però la modella pensa al terzo bebè in arrivo e anche questo pensiero non sembra darle troppi motivi d'ansia. Il parto, con cesareo, è programmato all'American Hospital di Parigi, dove Claudia vive nella sua sontuosa casa con Mimran. Poi lo staff che si prende cura di lei, dai massaggiatori ai personal trainer passando per dietologi e consulenti d'immagine, riporteranno la sensuale modella alle sue curve pre gravidanza, come del resto è avvenuto già per i due figli precedenti. In meno di un mese Claudia tornerà in forma perfetta. Alle mamme vip succede così.