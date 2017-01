Claudia Galanti in piscina, pancia e curve sexy

10:01 - In costume verde, pancione e curve sexy in bella vista. A poco più di un mese dal parto del terzo bebè, Claudia Galanti è più in forma che mai. Una mamma da dieci e lode. La showgirl paraguaiana accarezza le sue rotondità e appare radiosa. E' in arrivo una seconda femminuccia e a settembre convolerà a nozze.

Il parto è previsto per il 21 marzo e la bimba, che nascerà, ha anche già un nome, Carolina Sky, per ricordare l’adorata mamma e il cielo. Nell'attesa la bella Claudia va in piscina per mantenersi in forma. E il risultati si vedono. Oltre alla pancia, ormai più che evidente, la Galanti sfoggia una linea impeccabile. E dire che è già mamma di due bimbi!