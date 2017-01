Claudia Galanti in lingerie supersexy

09:17 - Prima è stata eletta dai lettori di Tgcom24 come la donna più elegante dello showbiz, ora posa supersexy con capi di lingerie raffinati e intriganti con il pancione in bella mostra e si aggiudica la palma d'oro in sex appeal. Claudia Galanti regala l'ennesimo scatto social. Niente abiti premaman ovviamente, ma un top in pizzo sotto il quale si intravedono bene i capezzoli, pancia nuda, slip intriganti e calze autoreggenti.

La gravidanza più sensuale è sicuramente quella di Claudia che fino a poche settimane fa riusciva a nascondere il pancino sotto la maglia e a portare con disinvoltura i jeans più attillati del mercato. Ora non nasconde più le sue forme, anzi le valorizza con scatti ad hoc. E così eccola posare davanti allo specchio (come è solita fare spesso), con addosso solo biancheria intima.