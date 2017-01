Claudia Galanti, ecco le prime foto di Carolina

12:19 - “Tra le mie braccia da un giorno, nel mio cuore per sempre”, “E' bellissima, sana e piena di vita. Benvenuta Indila Carolina Mimran”. Claudia Galanti a poche ore dal parto (avvenuto venerdì a Parigi) cinguetta messaggi affettuosi mostrando ai followers le foto della sua terzogenita avuta dal compagno Arnaud. Una gravidanza e un parto vissuto in diretta per la bella paraguaiana...

Il suo profilo social è un diario della sua vita e della sua famiglia, dove sono raccolti momenti intimi e pubblici. I suoi outfit, la sua casa, il suo shopping, i suoi figli, il compagno, le amiche. Tutto circondato dal lusso e dall'agiatezza, quasi come in una favola. Sfogliare il suo album è come percorrere un sogno in un mondo dorato.



Come potrebbe apparire una mamma così perfetta dopo la nascita della sua terzogenita nel letto d'ospedale? Bellissima, truccata e pettinata, avvolta in un pigiama di seta rosa tra calici di champagne e una sontuosa torta. Con Indila Carolina tra le braccia per il suo primo shooting in famiglia.



Ci sono le foto della “zia” Raffaella Zardo e ci sono le immagini della sala operatoria sul social di “Verissimo”. Un book da scorrere per seguire passo dopo passo le avventure di casa Galanti-Mimran.