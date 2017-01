Claudia Galanti e Tommaso Buti, ormai è ufficiale: scoppia la passione

10:54 - Baci appassionati, abbracci, balli insieme e nessun timore nel mostrarsi, sotto i riflettori e i flash dei paparazzi di Chi. Claudia Galanti esce allo scoperto, al fianco della sua nuova fiamma, Tommaso Buti. L'imprenditore le ha conquistato il cuore e l'ha fatta capitolare, tanto che la paraguaiana ha lasciato il futuro marito Arnaud Mimran. Lui, pare non averla presa molto bene...

Secondo una chicca del settimanale, infatti, Mimran non ha reagito bene alla nuova relazione della sua ex. Così, in prenda all'ira, si è precipitato a Milano, le ha tagliuzzato tutti i vestiti e rotto i tacchi di diverse scarpe... Pare che si sia ripreso anche alcuni gioielli, pegni di un amore che è ormai solo un ricordo lontano. Poi è rintrato a Parigi, a leccarsi le ferite.



Intanto la Galanti si gode la sua nuova liaison, sorridente e spensierata. L'occasione per sfilare al fianco di Buti è stata la festa di compleanno dell'imprenditore, dove i due hanno dato spettacolo. Baci infuocati e balli scatenati, abbracci e coccole... Quel che è certo è che questo amore le è "costato" parecchio, soprattutto in termini di "bella vita". Se prima si muoveva solo con jet privati e elicotteri, ora anche lei ha dovuto rassegnarsi al treno, mezzo di trasporto decisamente meno chic. Ma si sa, per l'amore si è disposti a tutto... O forse no. Per ora la love story continua...