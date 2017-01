21 marzo 2014 Claudia Galanti è diventata mamma per la terza volta La bimba, Carolina Sky, è nata a Parigi e pesa 2 chili e 980 grammi Tweet google 0 Invia ad un amico

15:52 - E' nata Carolina Sky, terzogenita di Claudia Galanti e del suo compagno Arnaud Mimran. "Questa mattina alle ore 8.30 a Parigi la bella @claudiagalanti è diventata mamma per la terza volta. La bimba pesa 2 chili e 980 grammi.." si legge sull'Instagram di Verissimo che pubblica la prima foto post parto.

Sul suo profilo la bella showgirl paraguaiana, già mamma di un bimbo e di una bimba avuti a pochissima distanza l'uno dall'altro, aveva fatto il conto alla rovescia social insieme ai suoi follower postando scatti in tempo reale dell'evoluzione del suo pancione. Fino alla preparazione della valigia per andare in ospedale e agli ultimi scatti dall'America Hospital di Parigi insieme all'amica Raffaella Zardo, che le bacia il pancione a poche ore dal parto e insieme a tutta la famiglia.



Una gravidanza e un parto quasi in diretta insomma. Sull'Instgaram della Zardo infatti ecco arrivare la foto con l'equipe medica che l'ha assistita. Claudia sembra in ottima forma, bellissima come se nulla fosse successo. Carolina Sky si chiama così in onore della mamma della Galanti, rimasta orfana di madre quando era piccola. Nel giro di soli quattro anni, la sexy showgirl è riuscita a dare alla luce ben tre bambini senza perdere mai il suo sex appeal e tornando ogni volta in forma perfetta in pochissimo tempo. Adesso manca solo il matrimonio e non bisognerà aspettare molto. Saranno nozze da sogno in Toscana o nel Sud della Francia, come ha rivelato la stessa Galanti.