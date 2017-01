Claudia Galanti e Arnaud Mimran, pancione e baci

14:15 - Non ha certo paura di perdere il suo lato sexy Claudia Galanti. Pancione in bella vista, ormai è arrivata all'ottavo mese, la showgirl paraguaiana si diletta tra bagnetti ai bimbi e i soliti eventi mondani. Sempre in movimento tra Parigi, Milano e Dubai, la Galanti non trascura però la sua dolce metà. Tra gli abiti sexy e le cenette romantiche, lei e Arnaud Mimran si concedono del tempo per stare "tete-a-tete"...

Un bacio romantico postato sui social, un'uscita al ristorante "in", un viaggio insieme... Gli occhi di Arnaud sono tutti per la sua Claudia. Le porge la giacca, la fotografa mentre è nella vasca con i figli, tutto quello che serve per dimostrarle il suo amore. E poi scatta anche per immortalare il loro bacio, a fior di labbra ma con gli occhi chiusi, quasi a voler lasciare il mondo fuori.



Insieme dal 2010, già genitori di Liam Elijah e Tal Harlow, i due si lasciano ancora trasportare dalla passione. E, a giudicare dalle foto, la Galanti non ha proprio nulla da temere: pancione o no, lei è sempre una sexy diva. E lo sa bene...