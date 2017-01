Claudia Galanti:"A settembre mi sposo"

10:53 - Partorirà il 21 marzo all'American Hospital di Parigi e la chiamerà Carolina Sky. Poi, a settembre, una volta ritornata in ottima forma, si sposerà il suo bell'Arnaud. Claudia Galanti ha già pianificato tutto, come racconta sulle pagine di Chi, mostrando ancora una volta la sua vita "da favola". Non rinuncia al lavoro, però, e confessa: "se devo sognare mi piacerebbe condurre un programma dove ho un ruolo 'da Boss'".

"Sarà un matrimonio rispettando quelli che sono i nostri sogni" ha raccontato la Galanti e ci sono già due location in ballo: la Toscana o il Sud della Francia. Quel che è certo è che i futuri coniugi non baderanno a spese per quei tre giorni di festa "nel posto più romantico del mondo". Fidanzati dal 2010, già genitori di due splendidi bambini, con la terza in arrivo si sono decisi a fare il grande passo e, viste le premesse, la cerimonia sarà qualcosa di maestoso.



La showgirl paraguaiana però, non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua carriera da business woman. In ballo ci sono diversi progetti, da un magazine per donne alla linea di creme adatte anche a chi è in dolce attesa, per non parlare dei jeans premaman. Telivivamente parlando per farla felice ci vorrebbe un ruolo da boss, come quello di Flavio Briatore nel suo talent show, solo "al femminile". Lei, in effetti, è un ottimo esempio di perfetta manager di se stessa, come dimostrano i suoi continui viaggi e impegni mondani. Sempre impeccabile in fatto di stile, mamma e presto moglie, la Galanti non si fa mai trovare in disordine e, perfino quando è struccata nel lettone con il suo Liam, dimostra di avere un innato sex appeal. Non resta che attendere quello che si prospetta essere uno dei matrimoni più spettacolari dell'anno.