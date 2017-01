24 maggio 2014 Ciro Immobile, prima del Brasile il sì con Jessica La cerimonia si è svolta a Bucchianico, paese della sposa. Ora manca solo la conferma in Nazionale Tweet google 0 Invia ad un amico

15:02 - L'attaccante del Torino, Ciro Immobile ha detto sì. Dopo aver vinto il titolo di capocanonniere della Serie A il giocatore ha coronato un altro sogno e ha portato all'altare Jessica Melena. I due stanno insieme da qualche anno e hanno già una bambina, Michela. Classe 1990, Immobile non ha perso tempo e in attesa della conferma in Nazionale per il Brasile, ha messo a segno un altro gol. Il più importante.

A Bucchianico, luogo scelto per la cerimonia, il santuario di San Camillo de Lellis ha fatto fatica a contenere tutti i curiosi accorsi per l'occasione. Il piccolo paesino in provincia di Chieti ospita per la prima volta un matrimonio così importante che ha visto l'arrivo di molti volti noti dello sport. Tra gli invitati, infatti, spiccano il centrocampista del Psg Marco Verratti e il genoano Andrea Bertolacci, per un totale di oltre cento persone. In attesa della conferma di Prandelli per i Mondiali in Brasile, gli sposini si godranno il banchetto nuziale...