Ciro Immobile, baci hot in barca

10:35 - Belli, giovani e innamorati. Ecco una coppia emergente del calcio italiano in uno scatto appassionato su Instagram. Ciro Immobile, archiviato il capitolo buio dei Mondiali del Brasile, si rilassa in vacanza con la sua neosposa Jessica. I due abbronzati e in grande forma posano sulla barca e regalano ai follower scorci di vacanza bollenti.

Avvinghiati sull'imbarcazione in mezzo al mare o stretti l'uno all'altra durante un tuffo in piscina, Ciro e Jessica stanno diventando una coppia molto ricercata sul web. E loro rispondono con un profilo social a due in cui regalano siparietti piccanti e panorami mozzafiato.

Immobile, 24 anni, è stato ritenuto uno degli attaccanti più sexy del Mondiale e tra le sue fans vanta anche Raffaella Fico che in un'intervista aveva detto: “Esulto di più quando segna Immobile che non Mario Balotelli”.

Immobile aveva messo a segno il gol più bello lo scorso maggio, quando ha portato all'altare Jessica Melena, mamma della sua bambina.