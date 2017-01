Cibo, vino e balli fino a notte fonda I grandi del mondo in Sicilia con Google

18:34 - Anche i potenti, a volte, cedono a peccati di gola e divertimento. Google ha portato in Sicilia alcuni tra gli uomini più influenti del mondo. I quali, tra un incontro e l'altro sulle sorti del pianeta, pare si siano goduti una serata speciale a Sambuca di Sicilia (Agrigento) all'insegna di prelibato cibo locale e vini di pregio. E, dai fondatori del colosso di Mountain View ai Ceo di Lego e Tesla Motors fino a Eva Longoria e Jovanotti, si sarebbero persino scatenati fino a tarda notte sulle note di famose canzoni italiane.

Parole d'ordine del summit: top secret. Poco o nulla trapela riguardo cosa si sarebbero detti i circa 250 ospiti di Google durante la trasferta siciliana. E pure su ciò che hanno mangiato, solo qualche indiscrezione: arancine e panelle certamente non saranno mancate visto che si parla con insistenza di menù tradizionale siciliano. Qualcuno ipotizza anche fritture di pesce. E poi una marea di dolci, tutti tipici: granite, cannoli, cassate...



Certezze poche, quindi. Ma Tgcom24 è riuscito a scoprire che la serata è stata un vero successo tanto che gli importanti ospiti si sarebbero intrattenuti ben oltre l'orario previsto. Solo a tarda notte c'è chi ha avvistato qualche automobile che riportava gli illustri ospiti al Verdura Golf and Spa Resort, dove pernottavano.



Non solo merito del prelibato cibo siciliano. Anche la musica italiana, quella di una volta, avrebbe dato il suo contributo conquistando i presenti. Brani del Trio Lescano e delle Sorelle Bandiera avrebbero portato in pista i potenti ospiti che si dice avessero lasciato negli armadi, per una notte, i vestiti da sera. Jovanotti, a un certo punto, avrebbe persino preso in mano un tamburello esibendosi tra gli applausi con il gruppo ingaggiato per l'occasione.



I nomi? Assente per infortunio Lapo Elkann, non sarebbero mancati i "padroni di casa" Larry Page e Sergey Brin di Google, il numero uno di Lego, Jorgen Vig Knudstorp (che avrebbe mostrato con orgoglio il suo biglietto da visita, ossia un pupazzetto di mattoncini con il suo nome), l'attrice Eva Longoria, il surfista Kelly Slater, lo skateboarder Tony Hawk e tanti altri. E Bill Gates? Tutti ne parlano ma nessuno sembra sia riuscito a vedere il fondatore di Microsoft.



Complice la sua performance sul palco, sembra sia stato però Jovanotti, che poco prima si era concesso un bagno di folla, la vera star di questa serata lontana da paparazzi, cronisti e occhi indiscreti.