Christian Vieri, harem e gioco a tre a Miami

13:53 - Palpatine, abbracci, baci e coccole. Bobo Vieri se la spassa sulla spiaggia di Miami non con una, bensì con due bellezze mozzafiato. Un gioco a tre, che l'ex calciatore sembra apprezzare parecchio. Prima stringe Debbie Castaneda, ex modella colombiana tutta curve prosperose. Poi si fa baciare da Alessia Tedeschi, amica, guarda caso della sua ex Elisabetta Canalis...

Come dire... il cerchio si chiude e il "grande amore" di Bobo ritorna, anche se solo per vie traverse. La Tedeschi infatti è la sexy modella salita alle cronache per il grave incidente in barca che le è accaduto mentre era a Capri, proprio con l'ex storica fidanzata di Vieri. Come è piccolo il mondo!



Al momento però Bobo sembra aver definitivamente accantonato la bella Eli. Le sue attenzioni sono solo per Debbie, statuaria mora dalle forme generose, corredata da un bel lato B, che buca l'obiettivo, e che i ben informati danno come la sua "girlfriend" ufficiale.

Con lei è tutto un gioco di mani che si cercano, tocchi e abbracci complici. Vieri ha occhi solo per lei e... per un'altra, Alessia Tedeschi, che gli scocca un bacio affettuoso sulla guancia. Non si può certo dire che il bel Bobo non se la stia spassando e nel suo harem ci sono sempre bellezze da capogiro.