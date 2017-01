Christian Vieri e Fabio Galante, single in vacanza

11:52 - Vacanza da single quella di Christian Vieri e Fabio Galante. I due ex calciatori si dividono tra feste in piscina, tornei di beach volley e lettino, baciati dal sole della calda Miami e divertendosi come due ragazzini. A documentare tutto c'è Bobo, social come non mai che cinguetta in diretta postando i video della loro vita mondana.

Nessuna donna tra loro e la cosa non sembra dispiacergli. Circondati da "amici e amiche", come scrive lo stesso Vieri, i due se la godono come non mai. Tra Dj party e bellezze mozzafiato che non vedono l'ora di posare con loro, l'ex bomber e il suo compare in America si danno alla pazza gioia. Ogni tanto ci scappa anche qualche tiro col pallone, giusto per dare un ritocchino alla forma fisica che, stando alle foto, non è proprio smagliante...



Eppure Bobo sembra non risentirne affatto. Anzi! A giudicare dalle ragazze con cui scatta social, la mancanza di un vero amore al suo fianco non sembra più così "importante". Dopo Elisabetta Canalis, Melissa Satta e altri flirt più o meno duraturi, Vieri ha deciso che le vacanze è meglio passarle con gli amici. E chi meglio di Fabio Galante, eterno latin lover, come compagno di giochi? I due sono pronti a far faville: che la festa abbia inizio...