Christian Vieri ci riprova con una bionda

12:29 - Elisabetta Canalis è purtroppo, per lui, solo un lontano ricordo, e così anche Melissa Satta, vista la nuova love story tra la prima ex velina e Brian Perri e il matrimonio in vista, con tanto di bebè in arrivo, della seconda ex velina con Boateng. E allora Bobo Vieri, per consolarsi, va di flirt in flirt e con una nuova biondina la notte milanese diventa galeotta.

L'ex calciatore, single da un po', ama collezionare flirt, da buon seduttore seriale quale è diventato dopo la fine della sua love story con la Canalis, l'amore della sua vita. E così, dopo Nabila Chihab, la pallavolista, solo per citare l'ultima in ordine cronologico, (anche se la lista delle sue "girls" è lunghissima, da Melissa Satta a Ariadna Romero, Federica Nargi e persino Aida Yespica...), e qualche cenetta intima condita di gossip tra cui quella con Bianca Brandolini D'Adda, il buon Bobo punta ad uno schianto di bionda sconosciuta, con i jeans arrotolati al ginocchio e tacchi vertiginosi, come mostrano gli scatti di Novella 2000, con la quale trascorre una serata al ristorante e che poi riaccompagna galantemente a casa, senza tralasciare una sbirciatina al lato B. Ennesimo flirt di una notte... pensando ad Eli.