Chrissy Teigen nuda! Che indignazione

11:07 - Chrissy Teigen è una delle top più belle e fotografate del mondo. Sulla cover dell'edizione Swimsuit 2014 del noto Sports Illustrated il suo lato B scultoreo ammicca sensuale, ma mostrarsi nuda proprio no, non le è permesso, la Rete insorge e la "censura". La sexy top ha infatti postato uno scatto senza veli su Instagram provocando commenti indignati.

Chrissy, che è la moglie di John Legend, appare completamente nuda seduta su un divano, le gambe raccolte al petto,uno scatto innocente, nessuna parte intima in vista naturalmente. Tuttavia ad alcuni lettori il nudo social della bella modella è apparso sconveniente: "Sei una donna sposata: copriti o trova un altro modo per soddisfare il tuo depravato bisogno d’attenzione". Allora, considerando che il fatto che sia sposata e per giunta con John Legend, con cui posta uno scatto molto piccante, non sembra davvero un valido motivo di censura, non di questi tempi almeno, i lettori scandalizzati dal suo nudo dovrebbero dare un'occhiata in Rete con maggiore attenzione per riuscire a distinguere meglio un vero nudo da scandalo da un'opera d'arte come è il corpo della bellissima Chrissy.