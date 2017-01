Charlotte, neomamma da (s)Ballo... della Rosa!

13:11 - Ottocento euro il biglietto d'ingresso, mille gli invitati, russa la scenografia, spettacolari le 14mila rose utilizzate per abbellire i tavoli. Ma ad illuminare il tradizionale Ballo della Rosa a Montecarlo, evento mondano che da sempre apre la stagione primaverile sulla Costa Azzurra, è stata la principessa Charlotte. Il suo primo ballo da neomamma e senza il fidanzato Gad Elmaleh. In abito lungo bustier si è scatenata.

Elegante e raggiante, Charlotte ha incantato tutti nella Salle des Etoiles dell'esclusivo Sporting di Montecarlo. Al suo fianco tante amiche, ma non c'era Gad, impegnato a fare il papà sitter del piccolo Raphael. Un anno fa proprio al ballo, la principessina ed Elmaleh avevano ufficializzato la loro storia d'amore.



Per l'edizione 2014, invece, la Casiraghi si è presentata da neomamma sola e sfavillante. E' stato sulle note di Mika che non si saputa trattenere lanciandosi in pista. Gioielli e abito “reali” , invece, per una più contenuta Beatrice Borromeo, fidanzata di Pierre Casiraghi. Per lei niente balli sfrenati, ma vestito da sera griffatissimo e accessori da vera “regina”!