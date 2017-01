Charlotte Casiraghi, da neo mamma è bellissima

10:51 - A un mese dalla nascita del piccolo Raphael ecco la prima uscita di mamma Charlotte Casiraghi a Parigi, bellissima e in splendida forma e di papà Gad Elmaleh, che porta il bebè a spasso nel passeggino...

Da quando il piccolo è nato Charlotte si è dedicata interamente a lui e non ha voluto nemmeno una baby sytter, "reale" naturalmente, che le è stata prontamente offerta dalla famiglia. Fare la mamma a tempo pieno non le ha però nociuto. Tutt'altro, e in questa prima uscita da sola appare sorridente e rilassata, seducente e raggiante come non mai.



Papà Gad intanto, tra una tournée teatrale e un'altra trova il tempo di tornare a casa dalla nuova famiglia a Parigi, per portare a passeggio Raphael, nato il 17 dicembre, scorso all’ospedale Princesse Grace del Principato. Anche Gad, già padre di Noè avuto dall'attrice Anne Brochet, sembra completamente a suo agio nei panni di papà. Elegante e disinvolto conduce la carrozzina per le vie di Parigi. Il rampollo di casa Grimaldi è in buone mani, quest'uomo sembra saperci fare!