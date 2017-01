Charlene di Monaco, al fianco di Alberto, mostra per la prima volta il pancino

16:22 - Radiosa e felice, come forse mai prima d'ora, Charlene di Monaco è tornata ai suoi dovere di rappresentanza. La principessa per l'occasione indossa un abito bianco, elegante, che sottolinea il pancino, come mostrano le foto di "Diva e Donna". Per la prima volta dopo l'annuncio della gravidanza, Charlene si mostra in pubblico, sfoggiando un sorriso che non si vedeva da tempo a fianco del Principe Alberto.

Al Principato sono tutti felici. Charlene, finalmente, aspetta un bambino - qualcuno mormora addirittura che si tratti di due gemelli - e dopo qualche malessere iniziale, è tornata a mostrarsi in pubblico. Il pancino è appena accennato ma la felicità dei due futuri genitori è scritta sui loro volti, radiosi. Abbracciati al resto della famiglia monegasca la coppia, sposata dal 2011, ha finalmente coronato il loro sogno di famiglia. Il bebè, la cui nascita è prevista per la fine dell'anno, sarà il prossimo a sedere sul trono del Principato. La favola continua, per la gioia di papà Alberto e mamma Charlene.