Cecilia Rodriguez, l'amore per Francesco la fa più bella

10:54 - Piccole sorelline crescono e Cecilia Rodriguez non fa eccezione. La piccola di casa si è messa in società con Belen nella gestione di un'impresa che organizza eventi e intanto prosegue felice la sua love story con Francesco Monte. E proprio questo amore la rende splendente e bellissima come mostrano gli scatti di uno shooting postati su Instagram, dove il suo appeal è davvero da dieci e lode.

Sui social Ceci e Francesco sono vere e proprie star. Non c'è giorno in cui la coppia, che si è conosciuta la scorsa estate, non postino scatti insieme, tra baci e coccole sul divano. Lui si è appena trasferito a Milano e Cecilia lo ha aiutato nel trasloco e nel montaggio dei mobili, ma soprattutto del talamo d'amore. Non vivranno insieme, per ora, ma certo in quel letto matrimoniale i due consumeranno il loro amore molto spesso. Intanto la sorellina tiene il passo alla sexy Belen con scatti mozzafiato in cui posa per uno shooting di moda. Cecilia è bella e seducente, in molti azzardano che Photoshop ci abbia messo del suo, ma il risultato è sicuramente molto riuscito.