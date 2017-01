Cecilia Rodriguez, capezzolo birichino

09:50 - Buon sangue non mente e lei lo ha dimostrato diverse volte. Cecilia Rodriguez, selfie allo specchio, si immortala mentre indossa una camicetta stretta e smanicata. Sarà stato il look un po' troppo primaverile, o l'assenza di biancheria, ma... il capezzolo della sorellina di Belen non vuole proprio starsene al suo posto e spunta birichino... rendendo lo scatto decisamente più sexy!

Chissà cosa ne pensa il suo bel "gordito", alias Francesco Monte, fidanzato innamoratissimo - almeno stando ai loro commenti social - della sua Cecilia. Sempre insieme, salvo quando lui è impegnato in qualche serata in discoteca, i due non perdono occasione per dimostrare a tutti quanto sono felici insieme. Nessun commento alle insinuazioni dell'ex velina bionda Giulia Calcaterra che accusava la sorellina di Belen di importunare il suo precedente fidanzato, Luca Baronchelli, con messaggi sdolcinati ad ore improbabili della notte.



Trovata pubblicitaria? Non è dato saperlo, la Rodriguez non risponde e posta foto insieme al suo bello senza permettere a nessuno di rovinare il suo momento magico. Sette mesi d'amore, festeggiati da poco, e un lato sexy sempre più "pronunciato". Il capezzolo è solo l'inizio, Cecilia il lato hot ce l'ha di famiglia...