Cecilia Capriotti, vacanze al bacio con Gianluca Mobilia

10:31 - Vacanze innamorate per Cecilia Capriotti e fidanzato, l'imprenditore Gianluca Mobilia. Se prima non si era sbilanciata perché voleva "essere sicura dei suoi sentimenti", dopo questa vacanza in Kenya pare non ci siano più dubbi: tra i due la storia va a gonfie vele. E per i più scettici, Cecilia posta una foto del loro bacio. Quale modo per fare gli auguri ai suoi followers?

Niente paura però, la Capriotti non rinuncia al suo lato sexy nemmeno ora che il suo cuore è impegnato. Eccola mentre posa come una gattina direttamente dal Kenya: tra una gita e un safari, la showgirl regala ai suoi fan scatti seducenti e bikini mozzafiato. Che sia distesa in spiaggia o nel letto, la mora lascia che le curve sfuggano maliziose a corpetti e triangoli, per poi ammiccare all'obbiettivo dello smartphone.



Inutile chiedersi quali siano le armi che Cecilia ha usato per conquistare il suo nuovo amore: dagli scatti social si intravedono già tutti...