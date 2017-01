Cecilia Capriotti, strip hot in camerino

10:11 - Prove d'abito con piccante siparietto per Cecilia Capriotti. Tornata dal Kenya, dopo le vacanze di Natale, la showgirl si è subito dedicata ai saldi e nel camerino di un negozio a Milano, ha messo in scena un mezzo strip super sexy.

Le forme conturbanti di Cecilia del resto renderebbero bollente qualsiasi situazione. La bella showgirl sfoggia un mini abitino con scollatura vertiginosa e trasparenze, dalle quali il prosperoso seno "esplode" di sensualità. Alla Cariotti bastano poche mosse ben assestate, le braccia alzate per infilare e togliere un maglia, una posa ammiccante per guardarsi allo specchio e l'immaginazione vola. I flash non si perdono un centimetro di quelle curve ad alto tasso erotico, seducenti anche con i vestiti addosso.