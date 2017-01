Cecilia Capriotti seduce il Continente Nero

10:54 - Le sue curve prorompenti seducono anche il Continente Nero. In micro bikini, o con abiti super sexy, dai quali "esplodono" le forme generose, Cecilia Capriotti posta le sue cartoline social e bollenti dal Kenya. La showgirl ammicca sensuale in barca, sulla spiaggia e persino in cucina mentre mescola il cous cous...

In vacanza con il fidanzato, l'imprenditore Gianluca Mobilia, la sexy Cecilia posa come una diva d'altri tempi in uno scatto in bianco e nero, appoggiata all'albero di una barca, poi di fronte al mare e ancora in barca, accanto a Mobilia, che pare innamoratissimo e estasiato dalla prorompente bellezza della showgirl. La loro love story prosegue a gonfie vele e questo viaggio in Africa è il coronamento di una relazione che promette grandi cose...