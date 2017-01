Cecilia Capriotti, scatti sexy in lingerie

09:34 - Nemmeno il tempo di riprendersi dal Mal d'Africa che Cecilia Capriotti è già al lavoro. Dalla spiaggia all'obiettivo il passo è breve, rimane solo una costante: lo splendido corpo della showgirl. Dai bikini di Malindi alla lingerie indossata per lo shooting, la Capriotti sfoggia, sotto un pizzo intrigante, curve davvero mozzafiato.

L'amore con l'imprenditore Gianluca Mobilia procede a gonfie vele, tanto che in Africa ci sono andati insieme, scattando social e mostrandosi più innamorati che mai. Lui, di sicuro, non deve essere un tipo geloso visto che i cinguettii della mora romana sono sempre più bollenti. Sottoveste di tessuto viola, con inserti di macramè nero, tacchi a stiletto e sguardo da gatta, la Capriotti nelle sue foto ammalia e conquista. Lei, gli uomini, sa bene come prenderli...