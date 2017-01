Cecilia Capriotti mette al tappeto Bobo Vieri

09:56 - Guantoni da boxe e scollatura che metterebbe al tappeto chiunque. Anche Bobo Vieri. E così mentre Cecilia Capriotti si lancia in una sfida con il sacco tra pugni violenti e scorci sul décolleté esplosivo, l'ex calciatore ritwitta le foto bollenti. Tra una chiacchierata da bar sul mondo del calcio e qualche cinguettio con gli amici, Christian punta gli occhi su Cecilia.

Lei è fidanzata da tempo con Gianluca Mobilia, Bobo è amico di Cecilia da anni. La scorsa primavera Cecilia e Vieri erano stati pizzicati insieme in pasticceria a Milano, ma subito entrambi avevano chiarito che sono soltanto amici “da un sacco di anni". "Anche se lo ritengo un gran bel ragazzo - aveva specificato la Capriotti -, per me rimane soltanto un grande amico". E allora non resta che seguire le mosse sexy della Capriotti. Tutti i followers hanno lo sguardo nella sua scollatura... Bobo compreso.