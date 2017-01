28 febbraio 2014 Cecilia Capriotti, cinguettii sexy per la scelta del look Per festeggiare il compleanno con i suoi follower la showgirl si prepara in "diretta" su Twitter Tweet google 0 Invia ad un amico

12:13 - "Oggi giornata speciale per me... Iniziamo a prepararci" cinguetta Cecilia Capriotti già pronta davanti allo specchio e con lo smartphone in mano. Per festeggiare il compleanno anche con i suoi follower la showgirl posta le foto dei preparativi, dal trucco alla scelta dell'abito, regalando scatti al cardiopalma. Lingerie in vista e mini abiti decisamente succinti, la serata si prospetta bollente...

E non solo! Gli scatti di Cecilia sono sempre più intriganti... A gambe incrociate sul letto king size con addosso solo un baby doll oppure in piedi sul tavolo, mentre "finge" di controllare che tutto sia perfetto, saltano agli occhi le sue forme sinuose, mai troppo coperte grazie agli abitini che adora sfoggiare.



A festeggiare con lei c'è sicuramente il fidanzato, Gianluca Mobilia, imprenditore innamorato pazzo della romana. D'altronde, come biasimarlo... A giudicare dalle foto piccanti che Cecilia posta ogni giorno sui social, non deve essere difficile capire cosa l'abbia conquistato. Forme prorompenti, mise da femme fatale e uno sguardo da cerbiatta che farebbe capitolare chiunque.