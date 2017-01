17 marzo 2014 Cecilia Capriotti, che seni incontenibili Decolleté in bella vista su Instagram. La showgirl dopo il party in flowers si gode il sole di domenica a Milano: prima fa colazione al bar e poi va con una flemma serafica da fare invidia in palestra Tweet google 0 Invia ad un amico

16:14 - Dopo la baldoria del weekend, Cecilia Capriotti si gode la domenica. Avvistata prima mentre fa colazione al bar e poi mentre si reca in palestra. La showgirl di Ascoli Piceno si è goduta i primi raggi di sole in t-shirt, giacca di pelle e minigonna, a Milano. Mise che non è passata di certo inosservata: le gambe sinuose e lunghe e il decolleté esplosivo non hanno attirato solamente gli sguardi indiscreti dei paparazzi.

Che dire, Cecilia è una stacanovista della palestra. Soprattutto se si è fatto bisboccia la sera, come un bel flower's party. La showgirl su Instagram ha infatti pubblicato un selfie esplosivo della festa. Così per depurare il fisico, la Capriotti non dà tregua ai muscoli, neanche di domenica. Ma prima, un bel caffè per svegliarsi. Le foto la mostrano con occhiali super eleganti, da diva anni 50, mentre sorseggia la bevanda e legge un quotidiano in un bar meneghino con una scollatura da capogiro. Per finire, cena chic in ristorante e il saluto della buonanotte sui social network.