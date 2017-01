Caterina Balivo bellissima in Turchia

12:46 - "Pensieri mattutini.." cinguetta una splendida Caterina Balivo, seduta sognante e in costume su una barca in Turchia, seconda tappa delle sue vacanze, dopo l'Argentario, in compagnia dei suoi uomini, il marito Guido Maria Brera e il figlio Guido Alberto. E con il piccolo eccola in uno dei baci più teneri dell'estate 2014...

A Tgcom24 l'aveva raccontato un mese fa circa: "La mia estate sarà molto romantica, con i miei uomini, tra Argentario, Turchia e Grecia...". E così eccola, serena, rilassata e bellissima in un costume intero bianco e nero che sottolinea le sue curve perfette, gambe lunghe e toniche e silhouette da modella. Un bel periodo questo per la presentatrice soddisfatta in famiglia e nel lavoro e pronta per una scoppiettante nuova stagione televisiva.