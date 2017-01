Carolina Marconi, appeal...esplosivo

12:21 - Il prosperoso davanzale è sicuramente il suo fiore all'occhiello e Carolina Marconi non fa nulla per nasconderlo. Ecco l'ex gieffina più sexy che mai in un esplosivo selfie davanti allo specchio: "Forza Roma" cinguetta qualche giorno fa, prima della dolorosa sconfitta della sua squadra in Coppa Italia.

Carolina, che è una vera e propria fan giallorossa, però non si lascerà intimidire e con le sue curve in bella mostra continuerà a sostenere la squadra di Garcia. In canottiera super aderente e con una fascia che le tira indietro i capelli la sexy e conturbante romanista ammicca petto in fuori e spera di essere di buon auspicio per la sua Roma. E se non porterà fortuna nemmeno in campionato be' con quel décolleté e quelle forme almeno tirerà su il morale a tutti i giocatori, rossoneri e non.