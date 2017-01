Carmen Electra, sexy lingerie

12:51 - Carmen Electra posa in lingerie. Nessuno shooting solo tanta voglia di mostrare a tutti quanto sia ancora in splendida forma nonostante abbia passato gli "anta". Body nero sensualissimo, gambe lunghe e tacchi mozzafiato, l'ex star di Baywatch dimostra di avere ben più di un asso nella manica quando si tratta di sedurre...

Impegnata nel suo tour musicale, Carmen Electra di tanto in tanto delizia i suoi follower con scatti sexy e sguardi ammiccanti. Non che il suo lato "hot" sia una novità. Già dai tempi in cui faceva la bagnina aveva mostrato di avere non poche qualità e oggi, tra il lavoro di cantante e quello di modella, continua a collezionare copertine e servizi piccanti. Quando non ci sono i media, ad esaltare la sua bellezza ci pensa da sé mostrando a tutti le sue doti migliori. A cominciare dalle curve, sempre in bella vista, tra scollature mozzafiato e lingerie provocante... Le ventenni hanno ancora molto da imparare!