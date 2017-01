23 giugno 2014 Cara Delevingne, a Bali un viaggio di lavoro dove l'esuberanza... si tocca con mano La modella ha trasformato un "noioso" impegno lavorativo in una sarabanda di giochi in piscina, pose provocanti seminuda e toccate spregiudicate alle parti basse del fotografo... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Come trasformare un viaggio di lavoro in una scatenata vacanza anche un po' su di giri? Per informazioni chiedete a Cara Delevingne. La modella ha infatti pubblicato su Instagram le immagini del suo soggiorno a Bali, dove si è letteralmente scatenata, tra pose nuda coperta solo da un ironico cartello di divieto d'accesso piazzato strategicamente, a palpate alle parti basse del suo amico fotografo Sebastian Faena.

Inutile dire che l'album fotografico, con molti scatti in comune con il fotografo stesso e con l'amica Sofia Malamute, anche lei fotografa, ha riscosso molti consensi tra i fan.



Cara gioca come una ragazzina e provoca come una donna matura. Archiviata la sua relazione con Michelle Rodriguez, la modella si è buttata nel lavoro, senza che questo le abbia tolto la voglia di divertirsi. Posta una foto del collega Simon Nessman che legge un libro sui puma e commenta "Simon is into cougars!! Damn shame" (Simon è interessato ai puma. Che peccato!) giocando sul termine cougar, usato per definire le donne un po' attempate che preferiscono gli uomini giovani.



E poi un bel bikini bridge, qualche linguaccia, panorami incantevoli. E giochi maliziosi con gli amici. Per Cara Delevingne, Bali è un vero paradiso.